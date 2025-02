Varela questiona Vasco x Flamengo no Nilton Santos: ‘Muda tudo’

Varela questiona posição do Vasco em jogar no Nilton Santos - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

Depois do treino desta quarta-feira (26), no Ninho do Urubu, Varela deu sua opinião sobre o clássico entre Vasco e Flamengo ser no Nilton Santos, estádio do Botafogo. O lateral da equipe rubro-negra criticou a decisão do rival na última terça-feira e relembrou o movimento dos jogadores em prol do gramado natural na semana passada.

“Chama um pouco atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Nilton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã”, comentou, em coletiva no Ninho do Urubu, antes de completar.

“Aquele campo ali muda tudo, a velocidade da bola, os toques. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali; se fosse o Botafogo, talvez. Não sei por que é que eles decidiram jogar ali, para eles era melhor no Maracanã. Mas decisão já foi tomada e agora temos de a enfrentar”, finalizou.

Com vantagem de resultados iguais, o Flamengo enfrenta o Vasco, no sábado (1), às 18h (de Brasília). O uruguaio destacou a força do clássico dentro e fora de campo.

“Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, mas para os torcedores também. Por isso temos que dar a importância que esse jogo tem. O Vasco não ganha há muito tempo, mas isso se deve ao bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então, a seriedade desse time é sempre vencer, e no sábado vamos em busca disso, de mais uma vitória”, disse o jogador.

Renovação com Flamengo

Com vínculo até o fim deste ano, Varela admitiu que foi procurado pelo diretor executivo de futebol José Boto. No entanto, ele não confirmou a permanência no clube carioca.

“Troquei algumas palavras com o Boto, e ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz aqui no Flamengo. Tem um ano ainda de contrato, muitos jogos, muitos compromissos com essa camisa e temos tempo para decidir o que é melhor”, destacou.

Trechos da coletiva de Varela:

Filipe Luís: “Penso que a equipe se adaptou muito bem. O Filipe já nos conhece há muito tempo. Por isso, isso se nota em campo. Todo mundo jogando perto, se divertindo. É isso que o Filipe quer.”

Modelo de jogo: “Ele também me dá um pouco mais de liberdade para atacar. Estou aproveitando isso. Com o Tite, eu defendia muito mais e quem tinha liberdade era o Ayrton ou o Alex Sandro. Mas, com o Filipe, ele quer que os dois laterais vão para cima e é isso que eu tento fazer”.

Adaptação: “Quando eu cheguei, custou um pouco se adaptar. O primeiro ano, e depois com a chegada do Sampaoli quase não joguei, e já comecei a pensar em sair, mas com a saída dele [Sampaoli] foi mudando a situação”.

