Mídia destaca o que faltou à carreira de Neymar: ‘Príncipe que não quis se rei’

O bate-pronto do youtuber ‘The Grefg’ com Neymar, durante a cerimônia de draft da Kings League Brasil, semeou um debate na mídia internacional: o que faltou para o astro se tornar rei? Na versão do próprio camisa 10 santista, há diversos fatores capazes de responder o questionamento, mas a razão de já existir um talvez seja a principal delas.

“Eu não quis me tornar rei, pois, para mim, só há um: Pelé. E muitas coisas passaram, tive muitas lesões que me custaram muito na carreira”, respondeu o craque.

A partir daí, o jornal Marca recordou uma teoria que se espalhou à época da transferência ao PSG: “o príncipe que não queria ser rei”. E reforçou que “para muitos, o brasileiro perdeu a oportunidade de se tornar um dos melhores jogadores do mundo, quem sabe, da história”.

“Estou muito feliz com minha história e com minha vida. Conquistei tudo que sonhei e até o que não sonhei. Estou muito grato a Deus por mudar minha vida e da minha família, também dos meus amigos”, completou Ney.

Grefg le pregunta a Neymar si es cierto que es el príncipe que no quiso ser rey: “Dios quiso así. Rey solo hay uno.” ???? pic.twitter.com/rbXG2ZxtMC — Terreno Viral (@terrenoviral) February 25, 2025

Assumiria um clube no futuro?

O ídolo santista marcou presença na cerimônia da Kings League Brasil como presidente da FURIA, junto ao amigo Cris Guerra. Por lá, abordou diversos temas desde o impacto da nova maneira de praticar o esporte à chance de assumir a mesma função em um clube de futebol profissional. O questionamento ocorreu a partir dos rumores de um movimento para compra do Santos.

“Acho difícil. Empresário existe já, há algum tempo. Mas como presidente de clube eu acho bem difícil. Aqui é mais um entretenimento, é diferente do que uma equipe profissional, que é muito mais difícil e complicada”, explicou.

“Baile magistral de Neymar”

Cada etapa do astro no Brasil tem sido observada de perto pela mídia internacional. O retorno mais tímido aos gramados virou questionamento sobre o ”iminente fim de carreira”, enquanto o espetáculo diante da Inter de Limeira serviu quase como retratação. O astro marcou um golaço olímpico no Limeirão e ainda contribuiu com duas assistências para Tiquinho Soares garantir a vitória.

“Qualidade que lhe permitiu dar uma aula magistral nas bolas paradas contra a modesta Inter de Limeira. Um festival para o craque, que encerrou a partida em meia hora, com um gol olímpico e duas assistências para Tiquinho Soares. Sua melhor atuação desde que vestiu novamente a camisa do Peixe”, disse o ‘AS’, da Espanha. E completou: “O novo rei quis se divertir e, quando isso acontece, normalmente termina em festa”.

O próprio ‘Marca’ analisou o desempenho do astro na vitória santista por 3 a 0, pela última rodada do Paulistão. “Ele nos forneceu meia hora de sonho”.

Embalado pela melhor partida desde seu regresso à Vila Belmiro, o camisa 10 retorna aos gramados neste domingo, 2, pelas quartas de final do Paulistão. O Santos recebe o Bragantino, às 20h45 (de Brasília), em jogo único.

