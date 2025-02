‘Menos uma racista’: Biancardi puxa mobilização contra autora de ataques a filhos de Neymar

A influencer Bruna Biancardi, usou as redes sociais na última terça-feira (25) para denunciar ataques racistas aos filhos de Neymar. Além disso, ela também pediu ajuda aos seguidores para conseguir derrubar uma das contas.

Recentemente, Bruna já havia se pronunciado sobre os ataques que os filhos de Neymar vinha sofrendo nas redes sociais. Dessa forma, algumas semanas depois, a influenciadora expôs um perfil e pediu que seus seguidores denunciassem a conta. Vale ressaltar que a influenciadora também deixou claro que os advogados já estavam cientes dos ataques para tomar as medidas cabíveis.

“Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui? Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor!”, escreveu.

Após a publicação, ela colocou um print do perfil em questão. Aliás, foi possível perceber que a conta, além de ser trancada, seguia a influenciadora.

Horas depois, portanto, Bruna comunicou aos seguidores que a ajuda deu certo. Segundo ela a conta foi derrubada e afirmou que o perfil tem ‘menos uma racista’.

Ataque aos filhos de Neymar

No final do mês passado, Bruna usou as redes sociais para contar que os filhos de Neymar estavam sofrendo ataques. Na época, ela fez uma sequência de stories pedindo para que parassem com os ataques.

“Peço para vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também. Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E, infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga..) Isso já passou de todos os limites! Não é Normal, é CRUEL. Parem de criar rivalidade, competição, comparações; Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas, quem sabe assim os criminosos parem”, disse.

Neymar tem três filhos. Davi Luca, com 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly. O jogador está a espera de mais uma menina com Bruna: a Mel. O casal anunciou a segunda gravidez no fim de dezembro.

