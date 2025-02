Arias projeta ‘difícil’ partida do Fluminense contra o ??guia, pela Copa do Brasil

O meia-atacante Jhon Arias projetou o duelo do Fluminense desta quarta-feira (26) pela Copa do Brasil diante o Águia de Marabá (PA). Já em Belém, onde o jogo ocorrerá, o jogador falou sobre a partida, acreditando que será um embate difícil.

Afinal, segundo o próprio colombiano, o Águia fará uso de ser o mandante para “impor seu jogo”.

“Eu acho que vai ser uma partida difícil, partida importante, decisão. É um campeonato que traz muita ilusão para a gente. Queremos fazer uma grande competição e lutar por coisas grandes na Copa do Brasil. Pelo Águia ser mandante, vai tentar impor seu jogo e fazer uma partida difícil contra nós”, revelou o craque ao “ge”.

O camisa 21 também respondeu sobre as diferenças entre o último duelo do Fluminense, contra o Bangu, e este contra o Águia. Para ele, o fator definitivo do jogo demonstra o quão diferente é este prélio em relação ao que foi na 11ª rodada da Taça Guanabara.

“São duas competições totalmente diferentes. Pelo formato da Copa do Brasil, não tem como chegar tranquilo no jogo. Você decide uma vaga num jogo só. É um jogo decisivo para nós. O Mano falou, achou que foi uma tarde muito abaixo nossa (contra o Bangu). No final, conseguimos a classificação que nos deixa brigando pelo título do Carioca. Amanhã (quarta) é uma competição totalmente diferente”, afirmou.

Fluminense estreia na Copa do Brasil

Águia e Fluminense entram em campo nesta quarta a partir das 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Caso a partida termine empatada, a decisão do classificado sairá nos pênaltis. Quem vencer pega o vencedor de Dourados-MS x Caxias-RS, que também se enfrentam nesta quarta.

