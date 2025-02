Nuno Moreira é registrado e pode estrear pelo Vasco

O Vasco poderá ter mais um reforço em campo para o jogo contra o Flamengo, no sábado (1º de março), pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Afinal, o atacante Nuno Moreira foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (26).

Assim, está regularizado para atuar no Estadual, bem como o argentino Benjamin Garré. Isso ocorre porque o limite para regularizar um jogador para o torneio vai até esta quinta-feira (27), penúltimo dia útil antes do começo da semifinal da competição. Caso o angolano Loide Augusto vá para o Vasco, terá até esta quinta para surgir no BID e, dessa forma, estar à disposição para a sequência do Carioca. O mesmo vale para Palacios, do Atlético-MG, em vias de acertar com o Cruz-Maltino.

Nuno Moreira e Garré, aliás, serão apresentados nesta quinta no CT Moacyr Barbosa. A coletiva será às 11h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal do Vasco no YouTube. Eles já estão à disposição do técnico Fábio Carille, que vê suas opções aumentarem para o ataque vascaíno.

O Vasco enfrenta o Flamengo neste sábado, às 18h, no Nilton Santos, em jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A volta será no Maracanã, no outro sábado (8). Por ter vencido a Taça Guanabara, o Fla tem vantagem. Assim, caso haja dois empates, o time rubro-negro avançará à decisão do Carioca.

