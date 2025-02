Raphinha monta jogador ideal e ignora Cristiano Ronaldo

Raphinha, do Barcelona, tem sido um dos grandes destaques no futebol mundial nesta temporada. Aliás, ele vive o seu melhor ano na carreira – e ainda falta alguns meses para o fim de 2024/2025.

O brasileiro, portanto, em um rápido ‘bate-bola’ com um influenciador, definiu o jogador ideal com base em diferentes quesitos, como velocidade, passe, força, definição, cabeçada, inteligência, estilo, aura, comemoração, cobranças de falta, penteado e habilidade.

Dessa forma, o atacante teve que escolher um jogador para cada quesito, sem repetir – houve uma exceção em que ele se colocou duas vezes. Na lista, aliás, Raphinha colocou outros dois brasileiros que ainda estão em atividade: Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Neymar, do Santos, ambos companheiros de Seleção Brasileira.

Além disso, outros brasileiros também apareceram nos quesitos: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. No entanto, ambos já estão aposentados. Além de Neymar, Raphinha também colocou outro jogador que atua no Brasil: Memphis Depay, do Corinthians.

O atacante do Barcelona ainda colocou os companheiros de clube espanhol na lista: Lewandowski, Lamine Yamal, Inaki Peña e Ronald Araújo.

Por fim, ele não deixou o maior ídolo do clube catalão de fora, tem Messi em um dos quesitos. No entanto, o brasileiro ignorou Cristiano Ronaldo em todos os quesitos. Vale ressaltar que o português dividiu o protagonismo no futebol mundial por alguns anos com o argentino, e é ídolo do maior rival, Real Madrid.

Confira as respostas de Raphinha

Velocidade: Vinícius Júnior, Real Madrid

Passe: Ronaldinho Gaúcho, aposentado

Força: Ronald Araújo, Barcelona

Definição, Ronaldo Fenômeno

Cabeçada: Lewandowski, Barcelona

Inteligência: Neymar, Santos

Estilho: Memphis Depay, Corinthians

Aura: Raphinha, Barcelona

Comemoração: Raphinha, Barcelona

Falta: Messi, Inter Miami

Penteado: Inaki Peña, Barcelona

Habilidade: Lamine Yamal, Barcelona

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.