Júlio César acredita que Jorge Jesus faria ótimo trabalho na Seleção

Ex-goleiro de Flamengo, Inter de Milão e da Seleção, Júlio César falou sobre suas expectativas em relação ao futuro da Seleção. Ele, que teve papel fundamental na contratação de Jorge Jesus para o Flamengo, disse acreditar que o treinador português faria um excelente trabalho sob o comando do Brasil.

“Quando o Flamengo estava começando a conversar com o Jorge, uma pessoa importante do clube me ligou para saber mais sobre ele, e eu falei ‘assina o mais rápido possível’. Ele tem o jeito dele, mas se não foi o melhor que eu trabalhei, foi um dos melhores. Na seleção, tenho certeza de que faria um trabalho magnífico”, comentou o ex-atleta em entrevista a ‘Flashscore’.

Júlio foi treinado por Jorge Jesus em seus tempos de Benfica. Juntos, conquistaram o Campeonato Português e a Supertaça Portugal, na temporada 2014/15. A carreira do ex-goleiro durou 21 anos (1997 – 2018), nos quais ele teve a oportunidade de defender seis times: Inter de Milão, Flamengo, Benfica, QPR, Toronto e Chievo Verona, além da Seleção Brasileira, em que vestiu a camisa 87 vezes. Ao todo, fez 779 jogos e conquistou 23 títulos em sua trajetória.

Apesar de apoiar a presença do técnico português na Seleção, o ex-atleta acredita que Dorival Júnior, faz um ótimo trabalho. No entanto, aponta que a pressão em torno da instituição dificulta o trabalho.

“É complicado, você não tem muito tempo para trabalhar. Não é igual a um clube, que as coisas acontecem no dia a dia. O Dorival está tentando, eu acho que o trabalho dele é excelente, agora as coisas têm que acontecer, a bola tem que entrar. Futebol é assim, por mais competente que você seja, se as coisas não acontecem, é um problema”, apontou.

Júlio César pela Seleção Brasileira

Pelo Brasil, Júlio César, aliás, disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) e venceu duas Copas das Confederações (2013 e 2009) e uma Copa América (2003).

