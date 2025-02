Jornalista detona contratação de Felipe Melo na Globo: ‘?? preciso ter estômago’

Não gostou! O jornalista José Trajano detonou a Globo pela contratação do ex-jogador Felipe Melo como comentarista esportivo da emissora. Para o comunicador, a editoria do esporte está sendo tomada por ex-atletas e, dessa forma, a profissão acaba sendo desvalorizada.

Felipe Melo se aposentou oficialmente no início desde ano e informou que vai seguir na carreira como treinador mais pra frente. No entanto, surgiu o convite para ser comentarista esportivo na emissora e ele aceitou. Aliás, o ex-jogador fez sua estreia na Globo na última segunda-feira (25), no programa “Seleção sportv”.

“Bom, primeiro agradecer ao Grupo Globo, a pessoa do Vitor [Costa – gestor de elenco do sportv], que me procurou e mandou uma mensagem. Prontamente marcamos uma reunião, um almoço, foi lá em casa, a gente bateu um papo e não tinha essa ideia, esse pensamento até então de me tornar um comentarista. E esse bate-papo com o Vitor foi algo muito importante para me fazer entender que posso, sim, trazendo tudo aquilo…. aqui esse conhecimento dentro de campo que tive, essa experiência desde os 16 anos como profissional até os 41 anos, trazer pra cá um ponto de vista de dentro de campo. Então essa conversa foi de suma importância para eu decidir, entender que poderia realmente ajudar. Aprender, mas também ajudar com o olhar de um ex-atleta de futebol”, contou sobre o convite.

Carreira de Felipe Melo no futebol

Natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, Felipe Melo teve uma carreira vitoriosa, com passagens por Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Mallorca, Racing Santander, Almería, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter de Milão, Palmeiras e Fluminense. Entre seus títulos, destacam-se três Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de uma Copa das Confederações com a Seleção Brasileira.

