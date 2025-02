Vasco informa que Recuperação Judicial foi deferida; entenda

O Vasco anunciou nesta terça-feira (26) a aprovação da Justiça do Rio de Janeiro para seu pedido de Recuperação Judicial, garantindo proteção contra cobranças, execuções e penhoras enquanto o regime estiver em vigor. Agora, o clube tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores.

O clube prometeu divulgar mais informações “em breve”. A juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, assinou a decisão, segundo informações do “ge”.

Vasco alega má gestão da 777

O Jogada10 obteve acesso à petição inicial do Vasco. Nela, o clube argumenta que precisava da Recuperação Judicial por conta de más gestões e ausência de receitas, que agravaram a crise financeira da SAF. A administração da 777 Partners, alcunhada como “temerária”, também fez parte da argumentação cruz-maltina, aliás.

Em sua decisão, a juíza confirma que apenas 18% de valores referentes à contratações de 35 jogadores foram pagos. Além disso, apesar dos aportes de R$ 310 milhões, a dívida da SAF aumentou em R$ 350 milhões. A 777 ficou 1 ano e 9 meses na gestão do Vasco.

“No que tange ao mérito, a petição inicial expõe com clareza as causas da crise econômicofinanceira, sendo esta essencialmente econômica e decorrente do acúmulo de passivos das últimas décadas do CRVG, ora agravado pelo mau desempenho da 777 Partners no período que administrou o Vasco SAF. (…) relatório interno demonstrando que em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de gestão à frente do Vasco SAF, a 777 Carioca LLC efetuou 35 (trinta e cinco) contratações de jogadores e pagou, apenas, 18% dos valores referentes às referidas operações. Além disso, mesmo após 310 milhões de aporte financeiro pela 777 Carioca LLC no Vasco SAF, constata-se que, na contramão do que se esperava, o Vasco SAF não adimpliu com suas obrigações e, por decorrência lógica, aumentou a dívida do CRVG na importância de 350 milhões de reais”, diz trecho da decisão.

