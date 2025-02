Band toma decisão após comentário polêmico de narrador

A Band optou por afastar de maneira provisória o narrador Sérgio Maurício das transmissões iniciais da Fórmula 1 no ano, após acusações de ofensas transfóbicas contra a deputada Érika Hilton, do PSOL-SP. A temporada da modalidade automobilística ainda não teve início de forma oficial. Os primeiros treinos ocorreram, nesta quarta-feira (26), com as participações de Napoleão de Almeida e Ivan Bruno no canal esportivo BandSports, na TV fechada.

De acordo com a coluna “F5” do jornal “Folha de São Paulo”, a definição por suspender o profissional de última hora partiu da direção da Band. A movimentação, aliás, ocorreu de maneira repentina, próximo ao início do cronograma de transmissões da Fórmula 1. Inclusive, o intuito da decisão é resguardar os companheiros de transmissão, a própria emissora e Sérgio Maurício, até que haja uma resolução de como será o andamento da temporada.

O motivo do afastamento do narrador se explica por ofensas transfóbicas que ele teria proferido contra a deputada Érika Hilton, do PSOL-SP. Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, o comunicador referiu-se à diplomata, uma mulher transgênera, como uma “fake news humana, essa coisa”.

Repercussão do caso e justificativa do narrador para a Band

A repercussão foi extremamente negativa nos bastidores e entre os admiradores da Fórmula 1. Em sua defesa, o profissional de comunicação desmentiu que o perfil seja seu. Na verdade, ele alegou que “não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem”.

De acordo com relato do próprio Sérgio Maurício, alguma pessoa se aproveitou de sua foto e do seu número de telefone para criar a conta. A argumentação foi a mesma para a diretoria da emissora que trabalha.

???? ATENÇÃO ???? Segundo a Folha, Band afasta Sérgio Maurício das transmissões da Fórmula 1 após ofensas a Erika Hilton. Segundo apurou a coluna, a mudança ocorreu de última hora, por determinação da direção da Band. O objetivo é preservar a equipe de transmissão, a emissora e o… pic.twitter.com/tIXr6hth2N — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) February 26, 2025

“Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas”, manifestou-se o narrador.

Aliás, o perfil tinha mais de 30 mil seguidores e nela constantemente tinham publicações de registros dos bastidores das transmissões de Fórmula 1, na Band. Por sinal, a conta estava ligada a constantes divulgações da emissora a partir da contratação do comunicador, em 2021. Até o momento, não houve um posicionamento oficial da Band e da deputada Érika Hilton.

