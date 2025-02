Santos anuncia a contratação de Zé Rafael até o fim de 2027

O Santos anunciou, nesta quarta-feira (26), a contratação do volante Zé Rafael, ex-Palmeiras. O jogador de 31 anos assinou contrato até o fim de dezembro de 2027. Para concluir a transação, o Peixe pagou 2,5 milhões euros (aproximadamente R$ 15 milhões) ao Verdão pelo atleta.

Zé Rafael recupera-se de uma cirurgia na coluna, realizada no dia 7 de fevereiro. Assim, o jogador já está com o núcleo de fisioterapia, e o prazo de recuperação é de cerca de três meses.

ZÉ RAFAEL É DO PEIXÃO! ???? O Santos FC segue reforçando a equipe para a temporada de 2025 e oficializou nesta quarta-feira (26) a contratação do volante Zé Rafael. Ex-Palmeiras, o atleta de 31 anos chega ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro… pic.twitter.com/opOnc1KkwL — Santos FC (@SantosFC) February 26, 2025

O volante já não poderia atuar no Campeonato Paulista, afinal ele foi inscrito pelo Palmeiras. Depois do período de recuperação física e clínica, Zé Rafael estará à disposição do técnico Pedro Caixinha para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileiro.

O acerto entre o Santos e o atleta ocorreu no fim de janeiro. Contudo, a intervenção cirúrgica na coluna serviu para tratar de um problema que acometeu o jogador durante a temporada passada.

Zé Rafael é o 11º reforço do Santos

No início de fevereiro, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou o motivo da demora em anunciar Zé Rafael. O mandatário afirmou que esperava a recuperação do jogador para oficializar a transação. Nas redes sociais, o Palmeiras despediu-se do volante chamando-o de “um dos maiores campeões da nossa história”.

O Trem passou e fez história no #MaiorCampeãoDoBrasil! ???? Com 11 troféus em seis temporadas, um dos maiores campeões da nossa história se despede hoje do Verdão. Você estará eternamente em nossos corações, Zé! Obrigado por tudo, ídolo! ???? pic.twitter.com/Pd1MbU1v4I — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 26, 2025

Na última terça-feira (25), o volante apareceu no BID da CBF com a camisa do Santos, apesar de ainda estar vinculado ao Palmeiras na entidade.

Zé Rafael é o 11º reforço do Peixe para a temporada. Até o momento, o Santos oficializou os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meias-atacantes Thaciano, Barreal, Rollheiser e Neymar, e os atacantes Deivid Washington, Tiquinho Soares e Gabriel Veron. O próximo deve ser Thiago Maia, que está perto de sacramentar o seu retorno à Vila Belmiro.

