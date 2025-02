Volta Redonda recusará mando de jogo contra o Fluminense no Maracana??

O Volta Redonda recebeu uma oferta para sediar o segundo jogo contra o Fluminense, válido pela semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. A proposta, aliás, prevê que o Esquadrão de Aço fique com 70% da arrecadação da partida.

Porém, o Aurinegro recusará a oferta. Afinal, a diretoria considera injusto disputar o jogo longe da cidade do clube e de sua torcida. Além disso, a decisão de manter a partida em casa valoriza a campanha superior do time na Taça Guanabara.

As datas, locais e horários dos confrontos foram definidos em reunião na Ferj, na última terça-feira (25). Mas o Voltaço pediu para confirmar o local do segundo jogo contra o Flu apenas após o primeiro. Assim, a entidade aceitou. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Portanto, a segunda e decisiva partida pela semifinal do Cariocão será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, no dia 9 de março, às 18h (de Brasília). O primeiro duelo será no próximo domingo (2), no Maracanã, no mesmo horário.

Confira as datas e horários das semifinais do Cariocão

Ida:

– Vasco x Flamengo – 1/3 (sábado) – 18h – Estádio Nilton Santos

– Fluminense x Volta Redonda – 2/3 (domingo) – 18h – Maracanã

Volta:

– Flamengo x Vasco – 8/3 (sábado) – 18h – Maracanã

– Volta Redonda x Fluminense – 9/3 (domingo) – 18h – Raulino de Oliveira

