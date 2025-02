Atlético negocia contratação de zagueiro do Bahia

O técnico Cuca ainda busca reforçar o elenco. Embora algumas contratações já tenham sido feitas, ainda existem lacunas importantes, especialmente na defesa. Por isso, o Atlético está em negociação com o Bahia.

O zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, é alvo do Galo. Se concretizado, o acordo será inicialmente por empréstimo, com direitos fixados.

Vitor Hugo vive um momento complicado no Tricolor e, até o momento, atuou em apenas uma partida pelo clube. No entanto, Cuca tem grande admiração pelo futebol do defensor, tendo trabalhado com ele no Palmeiras, em 2016.

O jogador está no Bahia desde 2023 e tem contrato vigente até dezembro de 2026. Pelo Tricolor, disputou 31 jogos e marcou um gol. Em 2024, emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, onde fez 10 partidas. Vitor Hugo surgiu para o futebol em 2010 pelo Santo André e já passou por clubes como Sport, Ituano, Ceará, América, Palmeiras, além de ter jogado na Fiorentina (Itália) e Trabzonspor (Turquia).

