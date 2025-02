Mais uma zebra na Copa do Brasil! Cascavel elimina América-MG e avança à segunda fase

Mais uma zebra nesta edição da Copa do Brasil. Após as eliminações de Juventude e Sport, da elite nacional, dessa vez a vítima foi o América-MG, finalista do Campeonato Mineiro. O Coelho perdeu por 1 a 0 para o FC Cascavel no estádio Olímpico Regional, no Oeste do Paraná, em jogo único pela primeira fase.

Lucas Serafini anotou o gol solitário da Serpente Aurinegra, aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou uma bola desviada após cobrança escanteio e, na segunda trave, mandou para o fundo da rede para delírio dos torcedores. O jogo seguiu com muita disputa e oportunidades para os dois times, mas o resultado se manteve favorável ao Cascavel até o apito final.

A Serpente, que teve a reestreia do técnico Tcheco neste duelo, alcança a segunda fase da Copa do Brasil pela terceira vez em sua história.

Na segunda fase do torneio, o Cascavel tertá pela frente o vencedor do confronto entre Votuporanguense-SP e Aparecidense-GO. O jogo único ocorrerá na casa do adversário.



