Abel prepara mudanças no Palmeiras para o mata-mata no Paulista

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado (01), o Verdão visita o São Bernardo. Para a partida, Abel Ferreira deve contar com novidades na escalação.

Murilo retorna de suspensão e volta para a titularidade na defesa. Como Gustavo Gómez é um dos lesionados, Naves e Benedetti disputam quem segue no time. A escalação também pode contar com Bruno Fuchs e Micael, recém-chegados ao clube, que puderam integrar o plantel do Palmeiras no torneio com a classificação no estadual.

Nesta quarta-feira, Abel Ferreira realizou uma atividade de aproximação e marcação, com poucos toques na bola. Houve também um trabalho de simulação de jogo e um exercício com movimentações de bola, com inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.