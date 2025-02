Santos inscreve Deivid Washington e Rollheiser no Paulistão

O Santos inscreveu dois reforços para a sequência do Campeonato Paulista. Deivid Washington e Benjamín Rollheiser, que chegaram ao Peixe na última semana, entraram no plantel alvinegro no lugar de jogadores que já deixaram a Vila Belmiro. Com isso, os jogadores já ficam à disposição de Pedro Caixinha para o confronto contra o Bragantino, pelas quarta de final do torneio.

O regulamento do Campeonato Paulista permite que os clubes realizem até quatro trocas em relação aos jogadores que foram inscritos no começo do torneio. Deivid Washington entrou no lugar de Lucas Braga, negociado com o Vitória. Já Rollheiser ocupa a vaga de Patrick, emprestado ao Athletico.

O Santos ainda prepara uma terceira mudança na lista. Thiago Maia já realizou exames médicos pelo clube, mas não teve seu anúncio oficial. A tendência é que o volante ocupe a vaga do atacante Wendell Silva, que retornou ao Porto após empréstimo.

