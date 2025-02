Flamengo admite que recebeu proposta por troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira, do Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se manifestaram em relação à tentativa de uma troca entre Luiz Araújo por Matheus Pereira, visto que o assunto ganhou notoriedade na imprensa brasileira nesta quarta-feira (26). Em nota, o clube carioca afirmou ter recebido a oferta, mas as tratativas não evoluíram. Já os mineiros informaram que um intemediário propôs a transação.

O Rubro-Negro tratou de reforçar o posicionamento do diretor de futebol José Boto no tocante a não envolver em negociações atletas considerados importantes nesta janela, como no caso de Luiz Araújo. O técnico Filipe Luís, aliás, utiliza frequentemente o atacante, que aparece com três gols e duas assistências em sete partidas na temporada atual.

A Raposa, por sua vez, adota o discurso de que um intermediário, sem mencionar o nome, fez a tentativa de negócio pelos jogadores. Uma reunião chegou a ocorrer para tratar sobre o transação, mas os clubes não chegaram a um entendimento. Vale ressaltar que a carreira de Luiz Araújo é agenciada pelo empresário Fernando Araújo, da Trust Football, enquanto Eduardo Maluf é o empresário de Matheus Pereira.