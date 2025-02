Yuri Alberto brilha no final, Corinthians supera sufoco e se classifica na Libertadores

Nem o mais pessimista torcedor do Corinthians previa um cenário tão dramático. Na noite desta quarta-feira (26), o Timão sofreu, mas contou com um gol de Yuri Alberto, já na reta final, para bater a Universidad Central, da Venezuela, e avançar na fase preliminar da Libertadores da América.

Na próxima fase, o Corinthians vai encarar o Barcelona. O clube de Guayaquil avançou ao superar o El Nacional em confronto puramente equatoriano.

Corinthians fica na frente duas vezes, mas cede o empate

O Timão começou o jogo com tudo e logo abriu o marcador. Carrillo recebeu na direita, fez boa jogada e cruzou rasteiro para Yuri Alberto se antecipar à marcação e anotar o primeiro da noite. Só que a festa alvinegra durou pouco. Dois minutos depois, Zapata também apareceu pela direita, cruzou rasteiro e Cuesta apareceu na pequena área para empatar.

O Corinthians não conseguiu se reencontrar no jogo e quase sofreu a virada. Após cruzamento na área, Zapata ganhou da defesa e cabeceou para Hugo Souza salvar. A chance acordou o Timão, que voltou a ficar na frente do placar. Matheus Bidu recebeu de Memphis na área e só teve o trabalho de tirar do goleiro para marcar o segundo.

Yuri Alberto ainda teve a chance de ampliar. Após a bola sobrar na área, o atacante girou para cima da marcação, mas chutou para fora. Na sequência, os venezuelanos voltaram a assustar. Após cobrança de falta, Zapata apareceu para cabecear mais uma vez e Hugo salvou de novo. Só que na cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, e Adrian Martínez aproveitou para empatar o marcador antes do intervalo.

Yuri Alberto marca na reta final e garante classificação

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu criar boas oportunidades. Logo nos minutos iniciais, Memphis arriscou da entrada da área e obrigou Silva a fazer grande defesa. Na sequência, Garro arriscou de longe e mandou para fora. O goleiro venezuelano apareceu mais uma vez contra o holandês. Desta vez, o atacante recebeu na área e parou em defesa à queima-roupa de Silva.

Assim como no primeiro tempo, o Timão caiu de nível. Os venezuelanos assustaram, em um chute de Kendrys Silva de fora da área, que Hugo Souza se esticou todo para defender. O Corinthians teve uma boa chance com Memphis, mas o holandês cabeceou nas mãos do goleiro.

O Timão não encontrava espaços e tinha dificuldade para atacar. Só que, após cruzamento desviado na área, a bola sobrou para Yuri Alberto. O atacante se desloucou da marcação e bateu forte para marcar o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Corinthians.

CORINTHIANS 3 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN)

Copa Libertadores – segunda rodada da fase preliminar, jogo de volta

Data e horário: 26/02/2025, às 21h30

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público total: 44.964 torcedores

Renda: R$ 2.857.071,20

Gols: André Carrillo, 2’/1ºT (1-0); Cuesta, 4’/1ºT (1-1); Matheus Bidu, 39’/1ºT (2-1); Adrian Martínez, 44’/1ºT (2-2); Yuri Alberto, 43’/2ºT (3-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu (Hugo, 45’/2ºT); José Martínez, Carrillo (Talles Magno, 33’/2ºT), Breno Bidon (Ángel Romero, 18’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Alex Santana, 45’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz.

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrian Martínez (Meléndez, intervalo), Simarra e Cumana (César Magallán, 26’/2ºT); Alexander González, Solé, Zapata (Daniel Carrillo, 16’/2ºT), Granko (Samuel Sosa, intervalo) e Juan Cuesta (Yeiber Murillo, 33’/2ºT); Charles Ortiz. Técnico Daniel Sasso.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Richard Ortiz e David Fuentes (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)

Cartões Amarelos: Yuri Alberto e Rodrigo Garro (SCCP); Zapata e Sosa (UCV)



