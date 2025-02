Vasco confirma a contratação de Loide Augusto, que desembarcou no Rio

Um dos reforços do Vasco nesta reta final de janela de transferência, Loide Augusto desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (27), no aeroporto do Galeão. Sendo assim, o jogador, de 25 anos, que defendia as cores do Alanyaspor (Turquia), irá passar por exames e assinar com o clube carioca até dezembro de 2027.

Além disso, o atleta atuará com com a camisa 45 e se colocou à disposição para estrear contra o Flamengo, no sábado (1), Os arquirrivais se enfrentam, às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

