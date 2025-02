Fluminense conquista premiação milionária com classificação na Copa do Brasil

Depois de eliminar o Águia de Marabá na primeira fase da Copa do Brasil por 8 a 0, o Fluminense conquistou uma quantia milionária de premiação. Afinal, o clube soma R$ 3,417 milhões, sendo R$ 1,5 milhão só por participar da primeira fase e mais R$ 1,8 milhão por avançar.

Vale lembrar que a CBF fez um reajuste nos valores das cotas. Ela levou em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse, portanto, é o imposto aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio.

Na próxima fase, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente o Caxias (RS), que eliminou o Dourados (MS) por 2 a 0, fora de casa. De acordo com o regulamento da competição, a segunda fase será disputada entre 5 e 12 de março.

Antes disso, a equipe disputa a semifinal do Campeonato Carioca. A partida de ida acontece neste domingo (2), às 18h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Maracanã. A volta, aliás será dia 9 (domingo), no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.

Confira a premiação das duas primeiras fases da Copa do Brasil

1ª fase | 80 clubes 1 – Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

2 – Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

3 – Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase | 40 clubes

1 – Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

2 – Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

3 – Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

