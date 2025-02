Palmeiras tem menos de 48 horas para acertar contratação de Vitor Roque

Palmeiras tem tempo curto para fechar com Vitor Roque - (crédito: Foto: Fran Santiago/Getty Images)

O Palmeiras está cada vez mais próximo de anunciara a contratação de Vitor Roque. O Verdão conseguiu uma liberação da Fifa para dar sequência à transferência, após receber um veto da La Liga. Contudo, a diretoria alviverde corre para conseguir concluir a transferência a tempo, já que tem um prazo curto para concluir as tratativas.

Isso porque a janela de transferência do Brasil fecha nesta sexta-feira (28/02). Com apenas dois dias para realizar todos os trâmites e exames médicos, o Verdão corre para que tudo seja concluído a tempo. Tanto que Vitor Roque deve assinar contrato com o Palmeiras ainda na Espanha. Depois, enfim, vai preparar sua mudança para o Brasil.

Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Porém, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal.

O Verdão, aliás, possui um acordo com o Barcelona para comprar 80% dos direitos de Vitor Roque por 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões na cotação atual). Os catalães ficariam com os 20% restantes.

O plano A do Palmeiras

Vitor Roque se tornou o plano A do Palmeiras, que está disposto a investir para trazer o atacante. Neste momento, o clube não tem um substituto caso as negociações falhem e quer contar com o jogador ao menos para o Super Mundial de Clubes.

