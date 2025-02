Yuri Alberto revela que deseja ficar no Corinthians e mira Seleção

Yuri Alberto teve uma noite de herói nesta quarta-feira (26/02). Afinal, o camisa 9 marcou duas vezes na vitória do Corinthians por 3 a 2 em cima da Universidad Central, da Venezuela e colocou a equipe na próxima fase da Libertadores. O momento bom vivido pelo centroavante, faz com que ele sonhe em ficar muito tempo no Parque São Jorge.

Após a partida, o centroavante deixou claro que não quer deixar o Timão nesta temporada. Aliás, ele citou o companheiro Rodrigo Garro para explicar o desejo de permanecer no Alvinegro.

“Aquele pensamento que eu tinha no ano passado, de querer sair, de querer ir embora, graças a Deus saiu. Estou muito feliz aqui. Se tiver que acontecer, vai ser da forma que eu falei, só se for positivo para o clube. Estou muito feliz, não sei como vai ser, chegando essas propostas podemos pensar em renovação, vou conversar com o pessoal depois. Quero dar muita alegria ao torcedor, esse ano a gente quer conquistar alguma coisa. Que nem o Garro, ele teve uma boa proposta e quis ficar porque quer ganhar títulos. A gente vai atrás desse grande objetivo”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto quase perde sua noite de herói

Entretanto, o jogador quase não teve sua noite de herói completa. Isso porque o camisa 9 admitiu que já estava exausto no final da partida e esperava as penalidades, mas conseguiu marcar antes do apito final.

“Foi tudo muito rápido, esse chute é 8 ou 80. Graças a Deus eu pude achar o tempo certinho de a bola pingar e pegar de bate e pronto. Saiu um grande chute. É só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque, cara, eu posso falar: eu já estava me preparando para as penalidades, porque eu já estava muito exausto, e aí eu já estava começando a tentar me recuperar dentro do jogo ali, para nas finalidades eu poder estar bem frio, e graças a Deus sobrou essa bola. E por eu estar frio, eu pude fazer uma bela batida ali, sair com um grande chute, um grande gol, e dar essa vitória para o Corinthians”, revelou o centroavante.

Por fim, Yuri Alberto confessou que vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. Dorival Júnior vai revelar a lista de jogadores que enfrentarão Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias, no dia 7 de março.

“Está nas mãos de Deus. Vou continuar fazendo o meu trabalho, se for ou não. Eu vou continuar dando o meu máximo, porque eu sei que quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar muito preparado pra poder assumir essa responsabilidade que é gigantesca, que é defender o nosso Brasil, as cores do amarelinha”, finalizou.

