??dolo do Corinthians detona comprometimento de Depay: ‘é justo continuar titular?’

O estilo de vida de Memphis Depay virou sinônimo de crítica para o Craque Neto durante o programa ‘Os Donos da Bola’, da Band. O apresentador se irritou com as sucessivas aparições do astro holandês em eventos extracampo e questionou a proporcionalidade dos vencimentos do camisa 10 do Corinthians com o desempenho apresentado em campo – especialmente nesta temporada.

As críticas de Neto ocorreram às vésperas da classificação corintiana, na vitória por 3 a 2 sobre o Universidad Central, à próxima fase da Libertadores. O apresentador chegou, inclusive, a questionar a falta de espaço de Romero para titularidade de Memphis.

“Quem estava [no evento fut7]? Memphis Depay. Pô, deixa eu falar uma coisa para você, irmão: você está com olheira. Você não dorme! Só tem evento. Estava com Neymar lá, que eu sei. Que horas você dorme? Qual seu café da manhã? Qual a parada? Pô, tem jogo quarta-feira [de ida da Libertadores], você não jogou absolutamente nada, ganhou R$ 1,5 milhão por 8 gols e 7 assistências. Foi bem, lógico. Incrível! Mas está pensando que é o David Beckham? O Ronaldinho? O que você ganhou no Corinthians? Nada ainda, velho. Se o Corinthians caísse, você ia embora”, iniciou.

“Que, por sinal, você pegou a 10 do Garro. Toda hora tem evento: pôquer, fut 7 e daqui a pouco? E o jogo, cara? Ai pergunto por que acham justo ele jogar, e o Romero não? Se o Romero que faz os gols. Mas vem de Neymar de um lado, Neymar de outro. Aí tem pôquer de outro. Dá para jogar bola, irmão? Ou quer fazer mais 15 para ganhar mais R$ 1,5 milhão? Por que o Romero tem que ser o cara? Ai pega um jogo ridículo como o primeiro da Libertadores e ai?”, e concluiu:

“Tudo bem, o mundo mudou, entendo. Ok. Mas empatam com o Guarani graças ao Romero. Fala um jogo que o Memphis mandou bem neste ano, que mandou muito bem. Que mais você fez além de assistência no Campeonato Paulista?”.

Eventos de Memphis Depay

Neto se refere a duas situações específicas da última semana. Primeiro, Memphis esteve junto de Neymar em um evento noturno – e fechado – de Pôquer na cidade de São Paulo, na sexta-feira passada, dia 21. Vale pontuar que outros jogadores também marcaram presença no encontro.

Há três dias, o astro holandês voltou a ser visto com Neymar em outro evento na capital. Desta vez, porém, se tratava da cerimônia de apresentação e draft da Kings League Brasil – uma competição específica de fut 7. O camisa 10 santista, presidente do time da FURIA na liga, chegou a falar sobre sua parceria com o corintiano durante o encontro.

“Um irmão que tenho. É um prazer ter esse tipo de jogador no Brasil. Acho incrível. A gente tem que desfrutar da experiência europeia que ele tem, do grande jogador, o melhor artilheiro da seleção da Holanda. Desfrutem, porque o tempo passa rápido”, disse Neymar.

Números no Corinthians

O holandês participou de 24 partidas desde sua chegada ao Corinthians, em setembro de 2024. Nesse período, contribuiu com oito gols e o mesmo número de assistências, ou seja, 16 participações diretas em 1.627 minutos jogados.

Já no recorte desta temporada, como citado por Neto, o camisa 10 disputou dez jogos e participou diretamente de cinco gols do time – com quatro assistências e um tento.

