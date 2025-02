Fim do 0 a 0 no futebol? Entenda a sugestão de Gerard Piqué

Gerard Piqué propõe o fim do 0 a 0 no futebol - (crédito: Foto: Reprodução)

Aposentado dos gramados, Gerard Piqué, criador da Kings League, um jogo mais dinâmico, tem projetado melhorias para tornar o futebol mais atrativo. Uma de suas sugestões mais recentes é o fim do empate sem gols no tempo regulamentar das partidas – ou pelo menos da pontuação aos clubes em casos assim.

O ex-zagueiro ilustrou a sugestão durante sua participação no podcast “Bajo Los Palos”, de Iker Casillas, que tem mergulhado profundamente no mundo digital. Para Gerard, o futebol precisa de modernizar para voltar a cativar os jovens.

“Não é possível que você vá a um estádio de futebol, gaste 100 euros, 200 ou 300 e o jogo termine 0 a 0. Algo precisa mudar. Uma proposta a ser considerada seria que se a partida terminasse 0-0, os times marcariam zero pontos. Aos 70 minutos os jogos iriam se abrir”, indicou.

O futebol mais atrativo

Gerard seguiu batendo na tecla de mudanças pontuais a fim de tornar o futebol algo mais divertido, mas sem que interfira na base do esporte.

“Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar quase nada no futebol. Mas certas regras têm que mudar para que seja atrativo. Teria que beneficiar quem busca o gol. Esse produto, o futebol, tem que ser divertido. Que você foque na partida e no minuto 15, 20, os garotos não peguem o celular ou ipad”, concluiu.

A Kings League de Gerard Piqué

Nessa linha de buscar algo mais dinâmico e atrativo aos jovens que surgiu a ideia da Kings League, agora com edição Brasil. Trata-se justamente de uma idealização do ex-zagueiro a fim de propor um esporte mais energético, variável e instigante.

Para quem não está familiarizado, o torneio reúne atletas profissionais e tem se destacado no cenário mundial do futebol Society. Seu formato se destaca por uma partida mais curta e mais emocionante, com regras específicas que incrementam os confrontos.

Em suma, a partida ocorre em dois tempos de 20 minutos e se inicia com apenas um jogador de linha por equipe, além do goleiro. A introdução dos outros atletas acompanha o tempo, ou seja, soma um a cada minuto. Os presidentes/treinadores podem usar ‘armas secretas’ no decorrer do jogo – inclusive, ir a campo para cobrar pênalti.

A Seleção Brasileira sagrou-se campeã da primeira Kins League World Cup ao superar a Colômbia por 6 a 2, há cerca de dois meses. A decisão ocorreu no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, e rendeu R$ 6,1 milhões aos cofres da equipe.