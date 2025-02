Grêmio persiste e San Lorenzo se mostra flexível pelo zagueiro Romaña

O Grêmio assegurou mais um avanço nas negociações pelo zagueiro Jhohan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina. Afinal, se antes os valores não eram vistos como suficiente pelo “El Ciclón”, dessa vez, a investida de 4.5 milhões de dólares (quase R$ 26 milhões na cotação atual) dos gaúchos agradou aos argentinos. Com isso, as tratativas que eram vistas como difíceis de serem sacramentadas tiveram um progresso. A informação é do jornalista Germán García Grova.

A proposta do Imortal pretende a aquisição de 80% dos direitos econômicos do defensor colombiano. Apesar disso, as partes ainda tentam chegar a um consenso a respeito da forma de pagamento, que segue como um empecilho. Em um primeiro momento, o San Lorenzo sinalizava que a maior parte da remuneração teria que ser à vista. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho argumentou que teria condições de fechar o negócio se a quitação fosse em parcelas.

Como a oferta agradou ao clube argentino, o Grêmio que antes pensou em finalizar as conversas pela dificuldade em um acerto, passou a ter mais confiança pela persistência. Assim, os gaúchos pensam até em ajustar e reduzir o parcelamento para concluir as tratativas. Outra situação negativa que o clube gaúcho superou foi alcançar o valor que satisfez o San Lorenzo. O zagueiro, de 26 anos, aliás, está avaliado em 8 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões na cotação atual).

Grêmio ainda tenta superar outros obstáculos nas negociações por Romaña

Como o Imortal já realizou contratações de dois jogadores por altos custos, argumenta que é inviável realizar a maior parte da quitação à vista. No caso, as negociações por Wagner Leonardo e do atacante Cristian Olivera. Em ambas as situações, o Imortal desembolsou 4.5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual).

O Tricolor Gaúcho ainda tem a missão de convencer Jhohan Romaña a se transferir para a equipe. Afinal, o próprio atleta confessou de forma pública, em entrevista, que a sua intenção é permanecer no clube argentino. Até o momento, para a defesa, o clube contratou Wagner Leonardo, ex-Vitória, no último dia de inscrições do Gauchão, em 15 de fevereiro.

????#SanLorenzo y #Gremio están cerca de acordar la transferencia de Johan Romaña. ????????Hay acuerdo en el monto, US$4.5M por el 80%, pero resta la forma de pago. ????El equipo ???????? mejorará los plazos en las próximas ???? y la operación podría entrar en la etapa final. pic.twitter.com/Eknx1Z7u3Z — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 27, 2025

A fragilidade defensiva aumentou ainda mais com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril. O Grêmio tem urgência para sacramentar a negociação pelo colombiano, já que a janela de transferências fecha nesta sexta-feira (28). Simultaneamente, a diretoria conversa com outros alvos, caso não tenha sucesso ao fechar com Romaña.

Vale lembrar que há outro período, de 10 de março a 11 de abril, para movimentos no mercado nacional. Por fim, o clube anunciou nove contratações nesta temporada. O goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.