Garré é apresentado pelo Vasco: ‘O que eu queria para a minha carreira’

O dia é de apresentações no Vasco. Nesta quinta-feira (27), o meia-atacante Benjamin Garré foi apresentado pelo Cruz-Maltino, respondendo a perguntas de jornalistas em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa. O atleta citou a felicidade em estar em um “grande clube”, mas não deixou claro se estará à disposição para atuar contra o Flamengo, neste sábado (1º de março), pela semifinal do Campeonato Carioca.

Antes de começar a entrevista, o diretor executivo do clube, Marcelo Sant’Ana, explicou a negociação pelo argentino, revelando que o Vasco já tentara sua contratação na janela de meio de ano em 2024.

“É um atleta que já tentamos contratar na janela do meio do ano passado. Na época, não houve um entendimento junto ao Krylya na parte econômica. A gente manteve contato e agora nessa janela, felizmente, a gente concluiu essa operação de maneira satisfatória para os dois clubes e para o atleta também. A gente fica muito feliz com a chegada. É um atleta que tem um histórico positivo no futebol sul-americano. Saiu muito jovem para fazer a formação no Manchester City e depois voltou para a Argentina e estava nos últimos anos na Rússia”, revelou.

Palacios se apresenta ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Mineiro

Jogar no Vasco e família com história no futebol

O jogador, então, afirmou que o desafio de atuar no Vasco era exatamente o que vinha buscando em sua carreira. Ele vestirá a camisa 15 em sua passagem em São Januário.

“Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo o clube, especialmente ao Presidente, vice-presidente e ao Marcelo (Sant’Ana), pela confiança e pela decisão de me contratar. Como disse o Marcelo, já houve intenção antes, mas agora estou muito feliz de estar aqui. O clima é distinto, com o tempo vou conhecendo os jogadores, e as ideias do treinador e de seu corpo técnico. O mais importante é que fique apto o mais rápido possível. Sei que é um time muito grande. Isso era o que eu queria para a minha carreira. Um desafio deste tamanho”, disse.

Garré, então, falou sobre sua família “boleira”. Afinal, seu avô Oscar Garré foi campeão do mundo pela Argentina em 1986.

“É um ponto a favor, minha família me ensinou desde pequeno como viver com o futebol. Meu avô foi campeão do mundo com a Argentina em 86, meu pai foi jogador, dois irmãos, o irmão da minha mãe também. Quanto a isso, sinto que é um ponto a favor. Minha família acompanha. Eles também estão felizes por que estar numa equipe tão grande, é bom ter a família acompanhando o meu trabalho”, avaliou.

Está bem fisicamente?

O jogador revelou que a negociação com o Vasco fez com que seus treinos no Krylya (RUS) fossem prejudicados. No entanto, ele buscará a adaptação o quanto antes para poder atuar.

“Os treinos com o Krylya foram um pouco prejudicados por causa da negociação com o Vasco. A negociação estava em curso, estava com muita vontade de vir logo. Queria me comportar de maneira mais profissional possível quanto ao Krlylya, que tinha o meu passe, e quanto ao Vasco, que tinha intenção de me contratar. O foco estava em me preparar, fosse para ficar no Krylya ou não. Nesses últimos dias, num clima novo e companheiros novos, isso pode levar tempo. Mas, como disse, minha ideia é vir todos os dias, conhecer os companheiros, o clube, e assim a adaptação será secundária. Quero me adaptar o mais rápido possível”, revelou.

