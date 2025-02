Palmeiras muda moldes da negociação entre Lucas Evangelista e Fabinho

A negociação que levaria Lucas Evangelista para o Palmeiras e Fabinho para o RB Bragantino estava tudo certo, mas uma mudança de última hora atrasou as tratativas. Isso porque o Verdão decidiu mudar os moldes do negócio e quer vender o volante de forma definitiva para o Massa Bruta.

A diretoria alviverde propôs ao clube de Bragança a venda de 50% dos direitos econômicos de Fabinho por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,1 milhão). Como o RB Bragantino terá um compromisso pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (27/02), o Verdão ainda não recebeu uma resposta sobre a oferta.

Inicialmente, Fabinho seria emprestado ao RB Bragantino até o final da temporada. Além disso, teria uma opção de compra do volante ao fim do contrato no valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Por sua vez, Lucas Evangelista chegaria ao Palmeiras em definitivo.

Contudo, o Palmeiras decidiu mudar os moldes da negociação por conta da possível chegada de Vitor Roque. Afinal, o Verdão fará uma bela investida para trazer o centroavante. Assim, a diretoria vê a necessidade de balancear o seu caixa com alguma entrada neste momento. A possibilidade de obter dinheiro imediato com Fabinho, então, pesou.

Fabinho é cria da base alviverde e já atuou 90 vezes com a camisa do Palmeiras, sendo sete em 2025. O volante marcou um gol e tem contrato com o clube até 2027. Já Evangelista é um dos grandes nomes da história do Bragantino nos últimos anos. O jogador estava no Massa Bruta desde 2020, onde atuou em 213 partidas, com 15 gols e 18 assistências.

