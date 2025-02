Deivid Washington celebra retorno ao Santos e mira parceria com Neymar

O Santos apresentou na tarde desta quinta-feira (27/2), o atacante Deivid Washington. O jogador recebeu a camisa 36 do ídolo Giovanni e se mostrou empolgado neste retorno ao Peixe. Ele admitiu que gostaria de ter tido maior sequência no clube antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.

“Muito feliz mesmo. Eu sempre quis jogar no profissional do Santos. Tive oportunidade em 2023, mas voltar agora em 2025 é um orgulho imenso. Não tem nem o que falar. Foi uma experiência enorme. Para ter saído naquele ano foi tudo planejamento de Deus. Eu queria continuar. Mas no último dia, orei, falei com meus pais, com todo mundo. Tive a chance de ir pro Chelsea. Deus falou comigo para ir”, disse Deivid Washington, que prosseguiu.

“Foi uma experiência enorme, estive com grandes jogadores, com um ídolo brasileiro como Thiago Silva. Tive muita sorte em trabalhar com eles. Foi uma experiência enorme na minha carreira”, completou.

Aliás, Deivid Washington teve a possibilidade de ser emprestado para times de menor expressão na Europa. Contudo, o centroavante revelou que pediu ao Chelsea para voltar ao Santos.

“Já queria voltar para o Santos. Já estava com conversas para ser emprestado. Avisei ao Chelsea que era a primeira opção. Queria ter história aqui, mesmo que fosse por um ano. Fazer de tudo para ganhar um título e fazer história”, falou o atacante.

Deivid Washington mira parceria com Neymar

Por fim, o centroavante não escondeu a felicidade de receber a oportunidade de jogar ao lado de Neymar. Além disso, o jogador comentou que travou quando conheceu o ídolo.

“Fui na fisioterapia, ele chegou em mim, deu parabéns pelo campeonato e eu não soube o que falar. Não passou nada na cabeça para trocar um papo. Falei só um “Valeu, homem” e travei (risos). Mas fiquei feliz dele ter lembrado que fui campeão. Não tem nem o que falar. É incrível. É de outro mundo, um dos melhores do futebol. Jogar lado a lado é fantástico. É um orgulho imenso”, finalizou.

