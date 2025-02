Goleiro Bruno chega à semifinal de torneio de futebol em Belo Horizonte

O goleiro Bruno Fernandes, que defendeu o Flamengo e foi condenado por assassinar Eliza Samudio, atualmente defende o Betel FC, equipe da várzea em Belo Horizonte e chegou à semifinal de um torneio com o time.

No último final de semana, ele atuou na partida que ajudou a equipe a conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Regional do Queijo, em Ipanema, cidade que fica no interior de Minas Gerais. Assim, o Betel venceu por 1 a 0 e avançou na competição.

“Agradeço pela oportunidade, é mais um desafio, não é fácil. A responsabilidade é a mesma de jogar no amador e no profissional. É um campeonato muito forte, os times investem em jogadores de qualidade. O que eu quero para minha equipe é a classificação. É a primeira vez que jogo com o Betel, é uma equipe que gosta de jogar com a bola nos pés. Nós vamos buscar a classificação. Desejo a todos um grande jogo para seguirmos nossa caminhada com objetivo de ser campeão”, disse Bruno.

Condenação do ex-goleiro Bruno A Justiça condenou Bruno Souza a 22 anos e três meses de prisão por assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio – mãe de seu único filho. No entanto, o ex-goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto em 2019, após a tentativa de redução da pena em 18 meses em 2017. Assim, ele obteve sua liberdade condicional em 2023. A certidão de óbito diz que Eliza morreu vítima de ‘esganadura’ no dia 10 de junho de 2010, em Vespasiano, Belo Horizonte. Mantida em cárcere privado antes de seu assassinato, a modelo nunca teve seu corpo encontrado pela Justiça. Aliás, não há, até os dias atuais, qualquer informação sobre.

