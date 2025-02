Palmeiras apresenta Micael e Bruno Fuchs que dizem estar preparados para pressão

O Palmeiras apresentou na tarde desta quinta-feira os zagueiros Bruno Fuchs e Micael. Os jogadores chegam para reforçar o sistema defensivo do Verdão e falaram, sobretudo, de como será a adaptação ao clube. Além disso, eles chegam sob forte pressão por não serem nomes tão badalados como o clube vem buscando nesta janela.

“Acho que é normal ter. Única forma de converter é mostrando dentro de campo, única maneira de resolver essa situação”, disse Micael.

“A gente tem que mostrar em campo. Se estamos aqui, a gente teve aval de alguém. É trabalhar dentro de campo e espero fazer o melhor sempre pelo clube e que a gente possa ser muito feliz aqui”, completou Bruno Fuchs.

Micael chega com contrato definitivo até o final de 2029, após três temporadas nos Estados Unidos. Apesar de ser titular incontestável em sua antiga equipe, o defensor chega para disputar posição com Gustavo Gómez e Murilo. Ele também espera repetir o bom desempenho qyue outro zagueiro teve na história do Verdão.

“Acho que para mim o que mais pesou foi o Palmeiras ser essa grande equipe. Sobre titularidade isso vai ser disputado. São grandes jogadores que estão com a gente, mas isso vai ser mostrar dentro de campo. Acho que essa adaptação para mim no jogo mais rápido, acho que esse um dois vai ser mais para adaptação. E um jogador (inspiração) acho que Felipe Melo, quando assistia sempre gostei dele jogando “, falou o zagueiro.

Bruno Fuchs vai reencontrar Paulinho no Palmeiras

Por outro lado, Bruno Fuchs chega emprestado ao Palmeiras até o final da temporada, em um negócio que levou Caio Paulista ao Atlético-MG. No Verdão, ele terá a oportunidade de reencontrar o amigo Paulinho.

“Em nenhum momento tive dúvida de vir. Quando chega proposta do Palmeiras é muito difícil dizer não. Vir para provar meu valor. Tenho os dois (Murilo e Gómez) como referências. Viemos para auxiliar, e o professor, quando precisar, estaremos à disposição”, disse Fuchs, que seguiu.

“Deu nem tempo de sentir saudades, já estava aqui junto com ele. Foi um amigo que fiz no futebol. Tive participações na Seleção com ele, então já era um parceiro de equipe de antes. A gente criou um laço muito forte no Atlético, e obviamente quando saiu a notícia ele já estava mandando mensagem”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.