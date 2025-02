Fluminense se aproxima de meia paraguaio; saiba

O Fluminense está perto de acertar mais uma contratação para a temporada 2025. Mesmo com a liberação de PH Ganso após miocardite, o Tricolor foi ao mercado e acertou com Rúben Lezcano, do Libertad (PAR). O jogador tem 21 anos e venceu o prêmio de melhor meia do último Campeonato Paraguaio.

Assim, Lezcano é aguardado no RJ ainda nesta sexta-feira (28) para assinar contrato com o Fluzão, segundo informações do “ge” desta quinta (27). De acordo com a publicação, o Flu já costurava a negociação desde antes do diagnóstico de Ganso. O camisa 10, aliás, voltará aos treinos após período afastado.

O jovem participou de 15 gols em 36 partidas na temporada passada. Na atual edição da Liga Paraguaia Apertura, ele tem três gols e quatro assistências em seis jogos. O Libertad lidera o certame com 16 pontos em 18 possíveis, possuindo o melhor ataque (15) e a segunda melhor defesa (cinco).

Os valores da negociação, no entanto, não são conhecidos. Lezcano seria o 11º reforço do Fluminense para a temporada. Antes, já chegaram o goleiro Marcelo Pitaluga (ex-Liverpool), os zagueiros Pablo Freytes (ex-Alianza Lima-PER) e Kayky Almeida (ex-Watford-ING); o lateral-esquerdo Renê (ex-Inter); os volantes Hércules (ex-Fortaleza) e Otávio (ex-Atlético-MG); os atacantes Canobbio (ex-Athletico), Joaquín Lavega (ex-River Plate-URU), Paulo Baya (ex-Goiás) e Everaldo (ex-Bahia).

