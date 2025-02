Globo e CBF fecham transmissão exclusiva da Supercopa Feminina; veja programação

A TV Globo chegou a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para adquirir os direitos de transmissão da Supercopa Feminina, a partir de março. A exibição do torneio será exclusiva da emissora, com divisão entre o canal aberto e o SporTV – de assinatura. O contrato vai até o fim desta quarta edição da competição.

O SporTV ficará responsável pela transmissão das sete partidas entre as fases decisivas – das quartas à final -, enquanto a TV aberta prevê a exibição de até quatro confrontos. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Real Brasília, São Paulo e Sport são as equipes classificadas para competição.

A Globo deseja ampliar seu investimento na modalidade e tem conversas em andamento com a CBF para transmissão do Brasileirão Feminino. As tratativas correm há um tempo, mas ainda não há qualquer sinalização de acordo entre as partes. A Supercopa assume, então, o carro-chefe da categoria na emissora.

Transmissões na Globo

O canal exibirá dois confrontos das quartas de final no dia 9 de março: Real Brasília x Flamengo e Grêmio x Corinthians, ambos às 16h. As partidas das fases seguintes dependerão, evidentemente, das definições de datas e horários para serem confirmadas.

A decisão entre Real Brasília e Flamengo, no domingo (9), acontece no Bezerrão, no Distrito Federal. Já o duelo do mesmo dia entre Grêmio e Corinthians, está marcado para Arena, em Porto Alegre.

Tabela detalhada

A Supercopa Feminina de 2025 começa numa sexta-feira, dia 7 de março, e termina no dia 16, sábado. Sport e São Paulo abrem a competição – e a temporada da modalidade -, em confronto marcado para as 21h30, na Ilha do Retiro.

Bahia e Cruzeiro se enfrentam no sábado (8), às 19h, na Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo segundo jogo das quartas de final. Já no domingo, os duelos de transmissão da Globo: Real Brasília x Flamengo e Grêmio x Corinthians.

Os times vencedores dos dois primeiros confrontos se enfrentam na semifinal, assim como as ganhadoras dos jogos de domingo disputam a outra partida da semi. Os jogos serão no dia 12 de março – ainda sem horário definido.

