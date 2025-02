Flamengo deve definir situação de Lorran após o Carioca

Lorran perdeu espaço no time do técnico Filipe Luís - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Fora dos planos de Filipe Luís, Lorran vive a expectativa para definir seu futuro o quanto antes. A diretoria do Flamengo até recebeu propostas pelo meia, mas só vai definir a situação dele após o término do Campeonato Carioca. Assim, ele segue treinando de forma separada do principal elenco rubro-negro. A informação inicial é do “ge”.

O Flamengo, afinal, tem interesse em emprestar Lorran. Mirassol, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza, afinal, demonstraram interesse no jogador. O meia tem contrato até o fim de 2029 com a equipe rubro-negra.

O Flamengo estava perto de concretizar a venda de Lorran ao CSKA. No entanto, o clube russo não enviou o documento assinado e, por isso, o jogador não embarcou para o país. Ele, aliás, chegou a ir ao aeroporto. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento informando o fim das negociações.

A negociação girava em torno de 8 milhões de euros, cerca de R$ 47,7 milhões por 80% dos direitos do jogador – 30% pertencem ao Madureira. Dessa forma, o Flamengo ia manter 20% de participação, visando a valorização do jovem no exterior. Os clubes, portanto, chegaram a um acordo, mas os representantes de Lorran não se entenderam com o clube russo.

Lorran, de 18 anos, atuou pelo Flamengo em 35 jogos, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Ele surgiu como promessa no clube carioca, estreando no profissional em 2023. No entanto, caiu de rendimento e começou a ficar de fora ainda quando Tite comandava o Rubro-Negro.

Ligação de Gabigol

O Cruzeiro pode estar a um passo a frente pelo empréstimo. Outro ex-companheiro do meia no Flamengo, Gabigol fez contato com o jovem por telefone, como informou primeiramente o canal “Flazoeiro”. Aliás, o técnico Leonardo Jardim também gosta do estilo de Lorran. A princípio, o meia seria envolvido na troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, mas as conversas não avançaram. Mesmo assim, a Raposa segue interessada em Lorran.

A partir do dia 10 de março, abrirá uma janela extra de transferências para jogadores que tenham participado dos estaduais. Assim, Lorran poderá ser transferido para outro clube até o dia 11 de abril.

