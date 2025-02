Ex-jogador critica supervalorização de estrangeiros no Brasil: ‘Neymar fez mais que Memphis’

Tem menos de um mês que Neymar voltou para o Brasil, mas suas atuações já rendem comparações fora de campo. De acordo com Cicinho, ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira, o camisa 10 do Santos já fez mais que Memphis Depay pelo Corinthians.

O holandês chegou ao clube paulista no meio do ano passado e logo se destacou com a camisa do Timão. No entanto, Cicinho afirmou no programa “Arena SBT” que o que Neymar fez nesses primeiros jogos da sua volta ao Peixe é muito mais do que Memphis pelo Corinthians.

“O Neymar já fez mais que o Memphis nessa época que ele está no Brasil. É engraçado ver o quanto a gente valoriza os jogadores de fora. O Memphis Depay faz uma ou outra jogada e vocês colocam ele lá em cima. O Neymar é diferente”, disse.

Além disso, Cicinho acredita que, por conta de Neymar, o Santos é o favorito para conquistar o Campeonato Paulista neste ano.

“Sim, o Santos é o maior favorito, não é mais são Paulo, não é Corinthians, é o Santos, com Neymar”, afirmou.

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino pelas quartas de final da competição. O confronto será em partida única, no sábado (1), na Vila Belmiro.

Neymar e Depay em números

Neymar voltou ao futebol brasileiro para defender o Santos há quase um mês. Neste período, aliás, o atacante atuou em seis partidas, todas pelo Campeonato Paulista, ficando 432 minutos em campo. Além disso, marcou dois gols – entre eles o primeiro olímpico da carreira – e contribuiu com três assistências.

Por outro lado, Memphis Depay já atuou em 24 jogos pelo Corinthians desde que chegou no meio do ano passado. Assim, o holandês já contribuiu diretamente por 16 gols do Timão, sendo oito bolas na rede e oito assistências entre Libertadores, Brasileirão, Sul-Americana e Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.