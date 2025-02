Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa de influencer amigo de Neymar e Depay

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na última quarta-feira (26), mandados de busca e apreensão na casa do influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, em um condomínio de luxo Mogi das Cruzes. O influencer esteve recentemente com Neymar e Memphis Depay em evento fechado.

De acordo com o Portal Léo Dias, Buzeira é alvo de uma investigação que apura o envolvimento dele com um traficante ligado ao PCC. Aliás, ainda segundo o site, a polícia civil investiga uma trocas de mensagens do influenciador com um criminoso preso em agosto no ano passado que é chamado de “Neymar do PCC”.

No entanto, por meio de uma rede social, o influenciador, com mais de 12 milhões de seguidores, deu outra versão. Ele afirmou, portanto, que a ação policial teve como objetivo esclarecer a compra de um carro associado a outras pessoas que ele não conhecia.

O boletim de ocorrência aponta que os policiais apreenderam uma placa de um carro de luxo, uma carta de um banco indicando o encerramento de uma conta dele em Miami, nos Estados Unidos, e duas notificações de multa de outros dois carros de luxo.

Buzeira em evento privado com Neymar e Depay

Neymar e Memphis Depay se reuniram em um torneio de poker em São Paulo, na última quarta-feira (20). O encontro entre os atacantes de Corinthians e Santos ocorreu em um evento privado da capital no período noturno. Buzeira, aliás, foi o responsável por postar o registro nas redes sociais.

???? | Neymar, Memphis e Buzeira reunidos em um campeonato de Poker que aconteceu na noite desta quinta-feira (20). ???? | Reprodução pic.twitter.com/mklaNK1w9Q — SCCP News (@_sccpnews) February 21, 2025



