??nibus moderno do Newcastle chama atenção em web; veja

O Newcastle está chamando atenção dos internautas fora de campo. Isso porque o time inglês comprou um ônibus moderno para transportar os jogadores e comissão técnica para os confrontos.

No entanto, não foi qualquer ônibus. O transporte, de acordo com o ge, tem os aparatos modernos feito sob medida para atender os pedidos do clube inglês.

Assim, o ônibus do Newcastle conta com assentos espaçosos para os jogadores e comissão técnica, além de televisores e forno. O modelo do transporte é um TDX21 Altano Coach.

Vale ressaltar que o clube inglês foi comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita ligado ao governo do país em 2021. Na época, o grupo investiu cerca de 300 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$2,2 bilhões. Dessa forma, com os investimentos nas contratações, o Newcastle conseguiu se erguer na Premier League. Newcastle na Premier League Nesta temporada, o Newcastle ocupa a sexta colocação da Premier League com 44 pontos em 27 rodadas. Ou seja, são treze vitórias, cinco empates e nove derrotas até o momento, com 46 gols marcados e 38 sofridos. O próximo compromisso da equipe na competição, portanto, é contra o West Ham, na segunda-feira (10), pela 28° rodada. No entanto, o Newcastle volta a campo antes. No domingo (2), às 10h45, enfrenta o Brighton pela Copa da Inglaterra.



