Vegetti, do Vasco, fala sobre rumores de possível interesse do River

Um dos principais jogadores do elenco do Vasco, o atacante Vegetti teve seu nome ligado ao River Plate (ARG), de seu país natal. O craque, porém, revelou em entrevista à TNT Sports da Argentina que deseja seguir no Cruz-Maltino.

Em papo divulgado na noite da última quarta (26), o Pirata falou do que tratou como “rumores”, revelando que sequer conversou com seu representante. O jogador se diz feliz no Vasco.

“Saiu (a notícia) antes do jogo contra o Botafogo (no domingo, 23). A verdade é que estava em casa e começaram a me mandar mensagens, mas não tive a oportunidade de falar com meu representante porque estava no jogo. Depois, tivemos um dia livre, mas não pude falar com ele. Eu pessoalmente não falei nada diretamente com o clube. Foram só notícias que saíram, quando se fala de alguém é porque está fazendo as coisas bem, o que é gratificante. Mas eu trato de aproveitar o dia a dia, aproveitar o lugar que estou. Estou em um grande lugar e tratar de devolver ao Vasco a confiança desde que eu cheguei”, disse.

Aposentadoria no Vasco ou na Argentina?

Posteriormente, respondeu se planeja se aposentar na Argentina. O jogador, no entanto, informou que renovou seu contrato recentemente (até o fim de 2026) e que não tem planos de deixar o Brasil.

“Não planejo o futuro. Volto a dizer, renovei por dois anos e estou feliz aqui. Foram só rumores e deixo aí, não perco a cabeça pensando nisso, no que pode acontecer. Sabemos que o futebol é vertiginoso, que muda de um momento para o outro. Mas sinceramente minha cabeça está aqui no Vasco. Minha família está muito bem, eu estou muito bem. É gratificante que um clube como o River pense em mim. Se é assim, obviamente é porque estou fazendo as coisas bem”, avaliou o atacante, que tem sete gols em nove jogos até o momento na temporada.

