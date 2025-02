CBF mostra bolas que serão utilizadas nas Séries B, C e D do Brasileirão 2025

De cara nova, a bola oficial da uhlsport volta a rolar no Brasileirão 2025. Apresentada oficialmente nesta quarta-feira (26), ela será o equipamento destaque das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro.

O acordo entre a marca alemã e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve início em 2022, com o fornecimento das bolas para a quarta divisão nacional. Em 2023, a empresa também passou a fornecer o equipamento para a terceira e segunda divisões, o que se repete nesse ano.

A uhlsport Match Pro é a bola escolhida para a Série B e a uhlsport Game Pro, para as Séries C e D. Elas apresentam um design dinâmico com linhas fortes em azul com detalhes em laranja sob uma base branca. Fácil visibilidade e identificação durante as partidas.

Os modelos contam com laminado em Poliuretano (PU) de alta performance e durabilidade, somado ao sistema interno de laminação em espuma para controle de bola otimizado e maior conforto. Para validar toda essa qualidade e performance, os selos Fifa certificam os modelos da uhlsport, tornando-os aptos a disputar qualquer campeonato no mundo.

A bola foi amplamente elogiada por atletas das divisões nacionais nas últimas temporadas, tanto por sua qualidade, quanto pela ajuda no desempenho dos jogadores. Nesse ano, ela deve rolar primeiro na Série B, marcada para começar no dia 05 de abril. Já no dia 13, inicia sua trajetória nas Séries C e D.

