Grêmio comunica integração em definitivo de promissor lateral

Antes mesmo de sua efetivação no profissional, Igor Serrote já acumulava cinco jogos no profissional

O Grêmio informou, nesta quinta-feira (27), a integração em definitivo do lateral-direito Igor Serrote em seu elenco profissional. Assim, ele se torna mais uma opção para o treinador Gustavo Quinteros para a posição. No atual cenário, João Pedro é o dono da posição e a missão do promissor atleta será garantir destaque e regularidade. Caso isso ocorra, em um primeiro momento, ele brigaria com João Lucas para ser o reserva imediato.

O jogador, de 19 anos, soma algumas participações em treinamentos com o grupo principal do Imortal desde a última temporada no CT Luiz Carvalho, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Por sinal, Igor estreou profissionalmente também no ano passado e ainda disputou mais quatro jogos. O lateral-direito iniciou sua trajetória no Tricolor Gaúcho em 2015. Na oportunidade, ele se tornou aluno da escolinha licenciada pelo clube, no CT do Cristal.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Serrote manifestou toda a sua realização com a conquista pessoal.

“Muito feliz, é um sentimento único. Trabalhei muito por esse momento, tô aqui no clube desde os dez anos e passei por todos os processos, e agora chegar nos profissionais, é maravilhoso. É a realização de um sonho para mim, espero seguir fazendo meu trabalho aqui e conquistar bastante títulos com a camisa tricolor”, detalhou o lateral-direito.

Destaque na Seleção sub-20 ajudou a sua efetivação no Grêmio

Outra situação que contribuiu para a sua promoção efetiva ao grupo principal do Grêmio foi o seu bom desempenho pelo Sul-Americano sub-20. Com a camisa da Seleção Brasileira da categoria, Igor foi uma das peças que mais se sobressaíram na campanha, que levou ao título do torneio. No fim do ano passado, o Tricolor Gaúcho e o atleta se acertaram em uma renovação contratual que passou a ser válida até o final de 2027.

