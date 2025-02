Meia do Atlético deixa o campo com dúvida para a final do Campeonato Mineiro

O meia Gustavo Scarpa deixou o campo carregado durante o treinamento desta quinta-feira (27) na Cidade do Galo, o que gerou preocupação para as próximas partidas do Atlético.

Durante a atividade, Scarpa recebeu a bola e, pouco depois, sentiu fortes dores no tornozelo direito, precisando deixar o gramado com a ajuda dos companheiros. Ele ficou caído no chão, demonstrando intenso desconforto na região.

O departamento médico do Atlético foi acionado imediatamente, prestando o primeiro atendimento no local antes de levar Scarpa para a parte interna da Cidade do Galo.

No entanto, ainda não há informações sobre a gravidade da lesão. O jogador passará por exames de imagem para avaliar se houve algum dano mais sério e para determinar o tempo estimado de recuperação.

O Atlético tem, afinal, importantes compromissos nos próximos dias. Na próxima quarta-feira (5), a equipe mineira enfrentará o Manaus pela Copa do Brasil. Em seguida, no dia 8 de março, o time disputará a primeira partida da final do Campeonato Mineiro contra o América, no Mineirão. A grande decisão será no sábado seguinte, dia 15, no Independência.

É importante destacar que o Galo já enfrenta outros problemas no elenco. Hulk está se recuperando de uma lesão muscular em uma das coxas, enquanto os atacantes Júnior Santos, Cadu e Caio Maia também estão no departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.