Cruzeiro e Inter trocam documentos na negociação por Wanderson

O Cruzeiro está prestes a reforçar ainda mais seu ataque. Com Gabigol e Dudu já no elenco, a Raposa está perto de contar com Wanderson, atacante atualmente no Internacional. A negociação deve ser concluída nas próximas horas.

Os dois clubes já trocaram a documentação necessária para a transferência do jogador de 30 anos. O acordo será formalizado da seguinte forma: o Cruzeiro concederá um abatimento na dívida do Inter referente à compra de Wesley, em 2024. Vale lembrar que a Raposa chegou a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido ao débito de R$ 7 milhões.

Wanderson é um atacante que atua pelas beiradas do campo, posição que, aliás, tem sido um ponto de atenção negativa para o técnico Leonardo Jardim. O treinador solicitou reforços para essa área.

Além de Wanderson, o Cruzeiro também demonstrou interesse por Lucas Romier, do Coritiba. Contudo, a primeira conversa com o clube paranaense assustou a diretoria da Raposa, já que o Coxa exige 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60,8 milhões). No entanto, o Cruzeiro tenta negociar para reduzir o valor.

Se a contratação de Wanderson for confirmada, o Cruzeiro terá 11 reforços para 2025. Eles são: os zagueiros Fabrício Bruno e Gamarra; o lateral-direito Fagner; os meio-campistas Eduardo, Rodriguinho e Christian; e os atacantes Marquinhos, Gabigol, Bolasie, Dudu e Wanderson.

