Rossi conhece Fillol e realiza sonho no CT do Flamengo

Rossi e Fillol trocam camisas no CT do Flamengo

No treino desta quinta-feira (27), o Flamengo recebeu uma visita ilustre no Ninho do Urubu. Ubaldo Fillol, goleiro argentino que marcou época no clube na década de 1980, trocou camisa com Rossi, titular da equipe rubro-negra nas últimas temporadas. O atual jogador sempre teve o desejo de conhecer o último goleiro estrangeiro que defendeu a meta rubro-negra.

Ubaldo Matildo Fillol, conhecido como “Pato” Fillol, foi contratado pelo Flamengo em dezembro de 1983. O goleiro chegou com pompa e circunstância ao Rio de Janeiro. Ele estreou em 28 de janeiro de 1984, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em jogo que marcou a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. No entanto, deixou o clube em julho de 1985, vendido ao Atlético de Madrid por US$ 120 mil. Conquistou a Taça Guanabara em 1984 com vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. Fillol, por fim, fez 71 partidas vestindo rubro-negro.

Recentemente, Rossi conseguiu atingir uma marca impressionante pelo Flamengo. Em 16 jogos pelo Carioca, o argentino não sofreu nenhum gol desde que chegou ao Brasil. Em 2024, o goleiro passou a competição inteira sem ter sua meta vazada e chegou a quebrar o recorde de Cantarele de mais minutos seguidos sem sofrer gol.

Na temporada de 2025, mais uma vez o goleiro Rossi passou em branco e não sofreu nenhum gol na Taça Guanabara do torneio. Ao todo, o argentino disputou mais de 1.400 minutos do Campeonato Carioca, fez cerca de 22 defesas e nunca foi buscar a bola no fundo da rede. Com as benção do compatriota, o goleiro busca boas atuações e título pelo Flamengo.

Rossi citou Fillol em apresentação

Em sua apresentação pelo Flamengo, Rossi, sétimo gringo no gol do Flamengo, enalteceu a história do clube, citando Fillol, seu compatriota que jogou pelo time carioca, entre 1984 e 1985.

“Fillol é um goleiro muito grande na Argentina, foi campeão do mundo e tem uma história linda. Chego não com pressão, mas com expectativa de ter uma boa história no Flamengo, assim como a dele”, disse em sua apresentação pelo Flamengo.

