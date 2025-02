Fluminense chegará ao limite de estrangeiros com Lezcano

Trio de estrangeiros, Arias (esq.), Cano (centro) e Canobbio, do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Com a provável chegada do meia-atacante Rúben Lozcano, o Fluminense chegará ao número limite de estrangeiros que se pode relacionar para uma partida. Afinal, o paraguaio seria o nono jogador não nascido no Brasil a encorpar o plantel tricolor.

Não há limite, porém, para atletas no elenco. Desde 2024, a pedido dos clubes, aliás, os times podem ter até nove jogadores estrangeiros na relação de cada partida. O Fluminense, assim, chega ao número máximo liberado pela CBF.

Dessa forma, caso contrate mais algum estrangeiro, o Flu teria de optar por no máximo nove, escolhendo um para ficar ausente de uma hipotética lista de relacionados. Todos os jogadores são sul-americanos.

A começar pelo próprio Paraguai, que contará com seu primeiro representante no elenco tricolor, caso Lezcano de fato assine. Existem também três uruguaios, sendo eles Canobbio, Lavega e Facundo Bernal. Além deles, há três colombianos: Jhon Arias, Serna e Fuentes. Por fim, dois são argentinos: Germán Cano e Juan Freytes.

Recentemente, o Flu passou por uma “Colômbia-dependência”. Afinal, antes do duelo contra o Águia (PA) – vitória por 8 a 0 -, somente jogadores colombianos haviam realizado assistências em 2025. Clique aqui e relembre.

