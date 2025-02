Mavie aparece com Neymar nas redes sociais e chama atenção

Neymar vive uma ótima fase. Ele é fundamental para o Santos, que permanece invicto há três partidas. No entanto, fora de campo, o craque também se destaca, encantando seus seguidores com sua pequena filhinha.

O meia e sua filha Mavie, de 1 ano e 4 meses, têm compartilhado momentos de brincadeiras nas redes sociais. A pequena, muito carismática, sabe como atrair a atenção. Porém, desta vez, ela foi longe demais e fez uma maquiagem em Neymar.

Neymar com a Mavie. ?? pic.twitter.com/afhoh5NuWP — njdeprê – marlon (@njdmarlon) February 27, 2025

Em um dos vídeos, Neymar aparece deitado enquanto Mavie, com um pó de maquiagem, começa a passar no rosto do pai. Em seguida, ele pede para ver a roupa da filha, e o momento mais divertido acontece quando Mavie começa a mexer o pé direito de forma engraçada.

Desde o retorno de Neymar ao Brasil, Mavie e Bruna Biancardi têm sido presenças constantes na Vila Belmiro. Esse retorno tem gerado um impacto positivo tanto para o atleta quanto para as redes sociais do Santos.

