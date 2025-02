Famosa cantora brasileira ingressa na Kings League Brasil

A cantora Ludmilla é a mais nova estrela da Kings League e se junta ao atacante Neymar e o ex-jogador Kaká. Assim, ela integra a lista de 15 celebridades que vão liderar times que vão disputar a competição. No caso, a artista vai assumir a presidência do FC Real Elite e terá a colaboração do streamer “O Estagiário”, que já conta com experiência na modalidade.

Ludmilla conheceu os jogadores que vão integrar o elenco do seu time em evento que ocorreu na última segunda-feira (24), em São Paulo. O grupo será composto por Matheus Bueno, Marlon Christian, Gustavo Rocha, João Fenato, Andrey Profeta, Gabriel Lisboa, Eduardo Gonçalves, Lucas Zanizzello, Isaque Sander e Lucas Ancelotti.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Assim, a cantora se une a outros famosos que também serão comandantes de seus times. São os casos de Kaká, Neymar, os influenciadores e streamers Jon Vlogs e NoBru, assim como Kond, fundador da produtora KondZilla, e até o rapper Hariel.

A relação de Ludmilla com o futebol teve início ainda em sua infância. Inclusive, ela tentou se tornar jogadora profissional. Pela afinidade com o esporte, a artista é frequentemente convidada para eventos que envolvem partidas beneficentes.

Kings League já alcançou sucesso em nível mundial

A Kings League é uma liga de futebol Society, ou seja, cada time normalmente atua com sete jogadores em campo. O ex-jogador espanhol Gerard Piqué não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar, além de mesclar com entretenimento.

O regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida. Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. A competição já alcançou repercussão mundial e a versão brasileira do torneio vai contar com dez times.

