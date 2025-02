Luiz Gustavo, do São Paulo, inicia nova etapa em sua recuperação

O São Paulo informou nesta quinta-feira (27) que o jogador Luiz Gustavo iniciou uma nova fase em sua recuperação para retornar aos jogos. O volante se machucou durante a pré-temporada do clube, ao fraturar um dedo do pé esquerdo.

De acordo com o clube, o atleta passou a treinar com a preparação física em atividades no gramado do CT da Barra Funda e, portanto, poderá retornar à equipe em breve. O reforço chega em ótimo momento, afinal, Pablo Maia sofreu uma grave lesão e passou por cirurgia na última quarta-feira (26).

????‍?? Luiz Gustavo deu início a uma nova etapa e passou a treinar com a preparação física! O volante, que agora fará a transição, se recupera de fratura em um dedo do pé esquerdo.#VamosSãoPaulo ???????? ???? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/3rxIz5kJcF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2025

A expectativa do Tricolor, segundo o ge, é poder utilizar o atleta caso avance para as semifinais do Estadual. Sem data definida até o momento, tal etapa do torneio está prevista para iniciar no dia 9 de março.

Ainda sem Luiz Gustavo, o São Paulo encara o Novorizontino na próxima segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em caso de empeta, a decisão vai para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.