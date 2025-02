Renato Paiva será o novo treinador do Botafogo

Renato Paiva será o treinador do Botafogo. O técnico português, que foi até o Nilton Santos acompanhar a final da Recopa entre o Glorioso e o Racing, comandará o time após o fim de uma longa procura por um profisisonal experiente. Afinal, o Botafogo ficou quase dois meses sem treinador, apos a saída de Artur Jorge após os títulos da Libertadores e do Brasileiro. O também português foi para o Al-Rayyan, do Qatar.

A lista de nomes procurados foi longa neste período: André Jardine, Paulo Fonseca, Tata Martino, Rafael Benítez, Vasco Matos, Roberto Mancini e Tite. Enfim, a solução é Renato Paiva.

Raio-X de Renato Paiva

O português Renato Paiva tem 54 anos. Começou nas categorias de base do Benfica, mas foi no continente americano que construiu a sua carreira. Primeiramente, com grande sucesso no Independiente del Valle, do Equador. Em seguida, foi para o León, do México. Em 2023, treinou o Bahia e, na temporada passada, comandou os mexicanos do Toluca. Saiu do clube no fim do ano e estava sem clube desde então. Paiva, embora português, mora no Rio de Janeiro, e isso facilitou a sua contratação.

