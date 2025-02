Nos pênaltis, Ceilândia elimina o Coritiba na Copa do Brasil

O Ceilândia avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Coritiba nos pênaltis, pelo placar de 4 a 2. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2, com o Coxa buscando o empate duas vezes.

Nas cobranças, Sucuri brilhou e defendeu as batidas de Machado e Ronier para garantir a classificação. Luís Milla, Rafael Sayão, Lagoa e Wallace Marques converteram as batidas para o Alvinegro.

Pela próxima etapa do torneio, o Gato Preto vai encarar o Maracanã, do Ceará. Data e horário do duelo ainda serão divulgados. Aliás, o mando de campo terá definição em sorteio que será realizado após o fim da primeira rodada.

O jogo

O Coxa criou chances, teve maior posse de bola, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. A melhor chance dos visitantes foi aos 38 minutos de jogo, quando o zagueiro Wallace tentou afastar o perigo de cabeça, mas acabou mandando contra a própria meta. Assim, a bola bateu na trave.

Já no segundo tempo, saíram os gols da partida. Mas, apesar da primeira etapa com o Coritiba superior, foi o Ceilândia que saiu na frente. Aos cinco minutos, Felipe Clemente aproveitou rebote dentro da área e marcou um golaço de bicicleta para abrir o placar. Os visitantes responderam e marcaram logo depois com Lucas Ronier, aos 11. Após cruzamento de Josué na área, o atacante desviou para balançar as redes.

O Coxa tentou uma pressão para virar o placar, mas o Gato Preto marcou o segundo aos 23, novamente com Felipe Clemente. Dessa vez, o camisa 11 aproveitou cruzamento de Kennedy e, de carrinho, mandou para o fundo do gol. Porém, nos minutos finais, aos 47, Coritiba fez blitz e buscou o empate novamente com Matheus Bianqui, após cobrança de escanteio. Por fim, nos pênaltis, o Gato Preto se classificou.

