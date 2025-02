Botafogo perde mais uma vez para o Racing e fica com o vice da Recopa

O começo do ano do Botafogo teve mais um resultado complicado. Na noite desta quinta-feira (27), o Fogão voltou a ser derrotado pelo Racing, desta vez no Nilton Santos, e viu os argentinos comemorarem o título da Recopa dentro da sua casa.

Agora, já com treinador já definido, Renato Paiva, o Botafogo ficará mais de um mês sem entrar em campo. Após perder os títulos da Recopa e da Supercopa do Brasil, o Alvinegro só voltará aos gramados contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Botafogo sofre e vê John salvar a lavoura

O Botafogo começou o jogo tentando diminuir o prejuízo. Porém, foram os argentinos que tiveram as primeiras oportunidades. Após saída de jogo errada, Salas arriscou de fora da área e parou em uma grande defesa de John. O atacante apareceu mais uma vez pela esquerda, quando tirou Jair e bateu cruzado para fora.

A posse de bola era alvinegra, mas o Glorioso não criava oportunidades. Enquanto isso, lá atrás, John seguia trabalhando. Colombo recebeu na área e o goleiro do Botafogo defendeu. Depois, o arqueiro fez grande defesa em cobrança de falta de Vietto. No escanteio, Salas cabeceou e a bola tirou tinta da trave.

O Botafogo só teve a primeira oportunidade aos 39′. Alex Telles cobrou falta, Barbosa subiu para cabecear e Arias se esticou para fazer a defesa, e ainda contou com a ajuda do travessão. Depois, Matheus Martins fez jogada individual e arriscou de longe, por cima do gol.

Racing não perdoa e Fogão perde mais uma

Assim como na primeira etapa, o Botafogo não conseguiu se acertar ao entrar em campo. Desta vez, o Racing não perdoou. Matías Zaracho, que tinha acabado de entrar, ficou com sobra de finalização e bateu cruzado no ângulo para abrir o placar. O Alvinegro não se reencontrou e quase viu os argentinos ampliarem. Após erro em retomada, Martínez invadiu a área, driblou John, mas perdeu o ângulo e tentou o cruzamento para Zaracho, interceptado pela defesa.

A situação ficou ainda mais complicada. Após erro na saída de Alex Telles, Zuculini recebeu cruzamento na área, dominou tirando da defesa e finalizou firme para marcar o segundo. Depois, John evitou que os argentinos ampliarem. Primeiro, uma grande defesa em chegada de Martínez. Na sequência, a bola ficou com Salas, que parou no arqueiro alvinegro.

Novamente, a primeira chegada do Botafogo aconteceu na reta final. Mateo Ponte aproveitou sobra na entrada da área e Arias fez a defesa. O alvinegro até ensaiou uma pressão final, mas não conseguiu descontar no marcador. O Racing conseguiu criar mais oportunidades e só não ampliou por conta de John, que defendeu arremates de Solari e Mura. Após o apito derradeiro, o Nilton Santos virou palco de uma grande festa argentina.

BOTAFOGO 0 x 2 RACING

Recopa – Jogo de volta

Data e hora: 27/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público total: 30.975 torcedores

Gols: Matías Zaracho, 4’/2ºT (0-1); Zuculini, 23’/2ºT (0-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte, 34’/2ºT), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz, 9’/2ºT), Marlon Freitas, Savarino (Newton, 34’/2ºT) e Artur (Jeffinho, 9’/2ºT); Matheus Martins (Kayke, 24’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa.

RACING: Arias; Di Cesare (Conti, , 11’/2ºT), Colombo e Quirós; Martirena (Mura, 39’/2ºT), Nardoni, Zuculini (Almendra, 32’/2ºT) e Rojas; Vietto (Matías Zaracho, intervalo), Salas e Adrián Martínez (Solari, 39’/2ºT). Técnico Gustavo Costas.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Gregore, Jair e Alexander Barboza (BFR); Vietto, Adrián Martínez e Nardoni (RAC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.