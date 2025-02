Textor pede desculpas à torcida e usa 2024 para defender planejamento

Para Textor, atual equipe do Botafogo é melhor que o da mesma época do ano passado - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Alvo de protestos da torcida do Botafogo após a derrota na Recopa, o dono da SAF do clube, John Textor, se pronunciou após a partida desta quinta-feira (27), no Nilton Santos. O norte-americano recordou que o começo de 2024 não foi de sucessos e falou sobre o processo de construção do time.

“Começamos o ano como em 2024. Fomos horríveis no Carioca, não tínhamos treinador até a última antes do início da temporada e entregamos o melhor ano em muitos. Eu peço desculpas pelos resultados de agora nestes campeonatos. Nós seguimos a preparação de pré-temporada, a janela de transferências, que se fecha amanhã, então o time ainda está sendo formulado”, explicou em entrevista à ESPN.

Textor enfatizou que os primeiros meses do ano são dedicados para a montagem do time. Para o dirigente, a equipe que o Botafogo possui hoje é melhor que a do começo do ano passado e também reforçou que não atuará da mesma forma durante toda a temporada.

“Eu uso esses meses para montar o elenco. É só voltar para o ano passado. Esse time que temos agora estava melhor preparado, hoje, do que o time de fevereiro de 2024. Eu peço paciência aos torcedores e peço desculpas caso eles estejam tristes, mas não vou disputar um calendário de onze meses”, pontuou.

Copas de marketing

Perguntado se estava preocupado com os resultados de início de temporada, o norte-americano relativizou. Mais uma vez, Textor comparou a situação com 2024 e disse que agora não é momento de estar na parte de cima da montanha, além definir as competições disputadas como “copas de marketing”.

“Nós fomos campeões da América do Sul, no final de novembro de 2024. Nós fomos campeões do Brasil, em dezembro de 2024. Você não pode estar no topo da montanha na pré-temporada. A temporada começa agora, os torcedores têm que estar prontos. Lembre-se: nós também construímos esse time no início da temporada em 2024 e ganhamos o título. Estou sempre trabalhando, estamos sempre crescendo, não ligo para essas copas de marketing”, ressaltou.

Chegada de Renato Paiva

Uma das novidades no Nilton Santos durante a final foi a apresentação de Renato Paiva, após quase dois meses da saída de Artur Jorge. Textor explicou que procurou um treinador que se adaptasse à forma do clube de jogar e não por interesseiros do mercado.

“Procuro treinadores que queiram jogar da nossa forma. Não os que procuram ganhar dinheiro aqui, os que querem fama. Quero um treinador inteligente, que tenha um time rápido e intenso”, concluiu.

